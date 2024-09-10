Самолет Пермь-Москва совершил посадку в Нижнем Новгороде

Утром 10 сентября самолет авиакомпании «Победа», который летел из Перми в Москву, был перенаправлен на аэродром в Нижний Новгород. Согласно расписанию аэропорта Внуково, самолет должен был приземлиться в Москве сегодня, 10 сентября, в 6.20. Сейчас ожидаемое время прибытия указано 09.25.
По информации представителя Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово не принимали и не отправляли самолеты с 01:17 по московскому времени, Жуковский — с 01.46. С 07.58 данные ограничения в столичных аэропортах сняты.
Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь на 10 сентября была совершена попытка атаки украинских беспилотников на Москву. Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали 14 беспилотных летательных объектов в разных частях Подмосковья.