Самолет Пермь-Москва совершил посадку в Нижнем Новгороде

По информации представителя Росавиации, для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов во вторник, 10 сентября, на работу трех аэропортов московского региона были введены временные ограничения. Внуково и Домодедово не принимали и не отправляли самолеты с 01:17 по московскому времени, Жуковский — с 01.46. С 07.58 данные ограничения в столичных аэропортах сняты.