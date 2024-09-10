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«Крым сделал рывок»: глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений

СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен — РИА Новости Крым. В Крыму до конца года введут в работу еще три значимых объекта здравоохранения. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил министр здравоохранения РК Алексей Натаров.

Источник: РИА "Новости"

Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.

«Также после капремота откроется детская поликлиника Керченской больницы № 3. И в этом же году должно заработать в Бахчисарае после капремонта инфекционное отделение», — добавил Натаров.

Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов.

«Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников», — отметил Натаров.

Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму «не стоит на месте, а развивается активно».

«Крым сделал очень большой рывок на сегодняшний день. Очень многие объекты отремонтированы. Мы находимся на своем месте, и это достаточно устойчивое место в структуре всех субъектов РФ», — заявил Натаров.

В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.

медицина