«Крым сделал рывок»: глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений

Так, в Симферополе после капитального ремонта откроют хирургическое отделение больницы скорой медицинской помощи № 6.
«Также после капремота откроется детская поликлиника Керченской больницы № 3. И в этом же году должно заработать в Бахчисарае после капремонта инфекционное отделение», — добавил Натаров.
Он также оценил условия некоторых уже открытых в республике медицинских объектов.
«Я лично был на открытии в Евпатории подстанции сокрой медицинской помощи. Очень, на мой взгляд, комфортные условия созданы и для пациентов, и для сотрудников», — отметил Натаров.
Министр подчеркнул, что программа модернизации первичного звена здравоохранения в Крыму «не стоит на месте, а развивается активно».
«Крым сделал очень большой рывок на сегодняшний день. Очень многие объекты отремонтированы. Мы находимся на своем месте, и это достаточно устойчивое место в структуре всех субъектов РФ», — заявил Натаров.
В июле 2024 года глава республики Сергей Аксенов назначил новым министром здравоохранения Крыма Алексея Натарова.