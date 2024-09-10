Новая трасса от Екатеринбурга до Краснодара сократит время в пути до 24 часов

Об этом сообщил председатель правления государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко.



ЮЗХ — это перспективный автодорожный проект, который обсуждается с 2021 года. Он предполагает создание четырех-шестиполосного коридора, который соединит Тюмень, Екатеринбург и Казань с выходом на обход Тольятти, а затем пройдет через Саратов, Волгоград и Ростов-на-Дону с подключением новых субъектов и примыканием к обходу Краснодара.



Маршрут от Казани до Краснодара включает в себя обходы Тольятти, Саратова, Волгограда и Краснодара, а также строительство новых участков дорог общей протяженностью более 1 190 километров. Петушенко отметил, что на сегодняшний день уже разработаны транспортные и финансовые модели проекта, однако в действующем плане до 2028 года средств на проектирование трассы пока не предусмотрено.



По оценкам «Автодора», новая трасса сократит время в пути между Екатеринбургом и Краснодаром с 36 до 24 часов, пишет «Ъ».