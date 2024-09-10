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В Шелехове кота заперли на балконе на неделю без еды и воды

Спасателям удалось спасти животное.
Источник: Комсомольская правда

К главе города Шелехова в Иркутской области 9 сентября утром обратилась женщина. Она пожаловалась, что на соседнем балконе на протяжении недели истошно кричит кот. Успокоить животное никто не пытался. Об этом рассказал Алексей Тенигин в своем телеграмм-канале.

— Силами специалистов, подрядных организаций и представителей администрации провели настоящую спасательную операцию по вызволению животного. Наделю кот, запертый недобровестными хозяевами на балконе третьего этажа, был без еды и воды, — рассказал глава Шелехова.

Сейчас животное отправили в один из приютов. Фото: Алексей Тенигин.

Неизвестно, где в это время находились жильцы квартиры, а также по какой причине они оставили его на такое долгое время. Но спасательная операция удалась, сейчас коту ничего не угрожает. Его отвезли в местный приют, теперь ему остается дождаться новых любящих хозяев.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области трое подростков жесткого издевались над домашним псом.