В Шелехове кота заперли на балконе на неделю без еды и воды

Неизвестно, где в это время находились жильцы квартиры, а также по какой причине они оставили его на такое долгое время. Но спасательная операция удалась, сейчас коту ничего не угрожает. Его отвезли в местный приют, теперь ему остается дождаться новых любящих хозяев.