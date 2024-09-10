В школах двух уральских городов открыли медицинские классы

Ученики профильных классов будут углубленно изучать химию, биологию, а также основы медицинской помощи. Школьники также будут принимать участие в научно-практических конференциях, профильных занятиях в медицинских учреждениях, слушать лекции преподавателей медицинских учебных учреждений и врачей.