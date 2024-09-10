В школах двух уральских городов открыли медицинские классы

В школе № 4 Верхней Пышмы и школе № 3 Кировграда открыли медицинские классы для десятиклассников. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
Ученики профильных классов будут углубленно изучать химию, биологию, а также основы медицинской помощи. Школьники также будут принимать участие в научно-практических конференциях, профильных занятиях в медицинских учреждениях, слушать лекции преподавателей медицинских учебных учреждений и врачей.
На закупку оборудования и прочего оснащения для профильных классов из бюджета Свердловской области потратили 9 миллионов рублей. Этот проект поможет решить вопрос с нехваткой кадров в медицинских учреждениях региона.