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В школах двух уральских городов открыли медицинские классы

Так в Свердловской области решают проблему медицинских кадров.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 4 Верхней Пышмы и школе № 3 Кировграда открыли медицинские классы для десятиклассников. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

Ученики профильных классов будут углубленно изучать химию, биологию, а также основы медицинской помощи. Школьники также будут принимать участие в научно-практических конференциях, профильных занятиях в медицинских учреждениях, слушать лекции преподавателей медицинских учебных учреждений и врачей.

На закупку оборудования и прочего оснащения для профильных классов из бюджета Свердловской области потратили 9 миллионов рублей. Этот проект поможет решить вопрос с нехваткой кадров в медицинских учреждениях региона.

образование