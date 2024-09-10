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Прокуратура Воронежской области открыла «горячую линию» после крупной атаки беспилотников

По телефону принимаются жалобы граждан и оказывается правовая помощь.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области прокуратура организовала контроль за соблюдением прав граждан в связи с масштабной атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Открыта «горячая линия» для местных жителей. Об этом проинформировали в региональном ведомстве.

— Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав граждан и оказание им всесторонней помощи, в этих целях обеспечено необходимое взаимодействие со всеми ведомствами, — говорится в официальном сообщении прокуратуры Воронежской области.

Для приема жалоб граждан и оказания правовой помощи в ведомстве организована горячая линия. Звонить необходимо по телефону: 8 (473) 260−89−89.

Напомним, ночью 10 сентября Россия пережила массовую атаку беспилотников со стороны Украины. Было уничтожено 144 дрона над девятью регионами России. Над Воронежской областью — 5 БПЛА самолетного типа.

Прокуратура