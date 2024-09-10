Прокуратура Воронежской области открыла «горячую линию» после крупной атаки беспилотников

В Воронежской области прокуратура организовала контроль за соблюдением прав граждан в связи с масштабной атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов 10 сентября. Открыта «горячая линия» для местных жителей. Об этом проинформировали в региональном ведомстве.