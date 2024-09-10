Школа имени Канделя переедет в новый спортивный кластер

Здесь будут заниматься воспитанники МБУ СШ № 19 «Детский стадион» и МБУ СШ по баскетболу имени А. Е. Канделя. В их распоряжении будет спортивный зал длиной 42 метра и шириной 26 метров. В нем смогут разместиться сразу две баскетбольные площадки.