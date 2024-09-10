Школа имени Канделя переедет в новый спортивный кластер

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Сейчас на вышеуказанной территории идут работы по сносу аварийного административного здания спортивной школы № 19 «Детский стадион». В III квартале следующего года планируется построить 2−4-этажный (с учетом подвала) физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 4 тысяч квадратных метров с универсальным спортивным залом.
Здесь будут заниматься воспитанники МБУ СШ № 19 «Детский стадион» и МБУ СШ по баскетболу имени А. Е. Канделя. В их распоряжении будет спортивный зал длиной 42 метра и шириной 26 метров. В нем смогут разместиться сразу две баскетбольные площадки.
Кроме спортшколы заниматься в новом спортивном комплексе будут дети отделений художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики.
Ранее о строительстве школы имени Канделя сообщал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, писал «МК-Урал».
«Это будет спортивный кластер, где, помимо действующей ледовой арены и спортшколы, названной в честь легенды уральского баскетбола, разместится отделение художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики», — сообщал Алексей Орлов.