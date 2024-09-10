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В Тайшете отопление дадут на три дня раньше

Отопительный сезон в Тайшете начнется с 12 сентября из-за похолодания.

Источник: Комсомольская правда

На три дня раньше решили дать отопление в Тайшете. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города, отопительный сезон стартует не с 15 сентября, а с 12. Это связано с резким похолоданием и понижением среднесуточных температур.

— Данное решение принято из-за резкого понижения температуры воздуха, и в ближайшие дни, по прогнозу метеорологов, сохранится такая же холодная погода, — пишет информационное агентство.

По традиции отопление сначала пустят в социальные объекты: образовательные заведения, больницы и поликлиники. Затем одновременно к теплу подключат жилые дома и предприятия.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что синоптики предупредили о возможных заморозках на территории Иркутской области 11 и 12 сентября.