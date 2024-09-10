В Тайшете отопление дадут на три дня раньше

На три дня раньше решили дать отопление в Тайшете. Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на администрацию города, отопительный сезон стартует не с 15 сентября, а с 12. Это связано с резким похолоданием и понижением среднесуточных температур.
— Данное решение принято из-за резкого понижения температуры воздуха, и в ближайшие дни, по прогнозу метеорологов, сохранится такая же холодная погода, — пишет информационное агентство.
По традиции отопление сначала пустят в социальные объекты: образовательные заведения, больницы и поликлиники. Затем одновременно к теплу подключат жилые дома и предприятия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что синоптики предупредили о возможных заморозках на территории Иркутской области 11 и 12 сентября.