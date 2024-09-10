В Уфе построят зоопарк

Начальная цена контракта — 25,88 млн рублей, прием заявок завершается 17 сентября. До конца 2024 года на месте предполагаемого строительства должны быть проведены изыскательские работы. Проведение государственной экспертизы проекта намечено на 2026 год. Сроки строительства объекта — 2027−2029 годы. Освоить территорию площадью 11,95 га планируют в 2 этапа: 1 очередь (4,7 га) — проектирование и строительство основных объектов, необходимых для расширения территории и функционирования зоопарка, 2 очередь (7,25 га) — предусматривает строительство научно-технического парка (научно-технического музея, новых вольеров и т. д. ).