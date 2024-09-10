Аферисты придумали новый способ обмана пожилых жителей Башкирии.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, в полицию Уфы обратился 75-летний пенсионер с заявлением о совершенном в отношении него мошенничестве. Потерпевший рассказал, что ему поступил звонок в одном из мессенджеров с неизвестного номера. Звонивший представился якобы сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о нововведении. По его словам, для всех пожилых жителей республики разработали приложение для удобства передачи показаний счетчиков. Теперь не требуется личное обращение в организацию и достаточно только внести данные в программу. Для его установки злоумышленник предложил свою помощь. В итоге мошенник убедил мужчину подключить на мобильном устройстве функцию демонстрации экрана.