Согласно информации, инцидент произошел в час-пик на останoвке Дoнецкая. Стекло боковой задней двери разлетелось на множество осколков.
Ранее сообщалось, что автобусы на маршруте Т-31 заменят на более вместительные.
Стекло автобуса Т-57 лопнуло из-за давки пассажиров в Нижнем Новгороде. Об этом пишет Ni Mash.
Согласно информации, инцидент произошел в час-пик на останoвке Дoнецкая. Стекло боковой задней двери разлетелось на множество осколков.
Ранее сообщалось, что автобусы на маршруте Т-31 заменят на более вместительные.