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Стекло автобуса лопнуло из-за давки пассажиров в Нижнем Новгороде

Стекло автобуса Т-57 лопнуло из-за давки пассажиров в Нижнем Новгороде. Об этом пишет Ni Mash.

Согласно информации, инцидент произошел в час-пик на останoвке Дoнецкая. Стекло боковой задней двери разлетелось на множество осколков.

Ранее сообщалось, что автобусы на маршруте Т-31 заменят на более вместительные.