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В Краснодаре поручили усилить контроль за вывозом брошенных авто

Жители Краснодара могут сообщить о брошенных авто на улицах города.

Источник: Евгений Наумов | глава Краснодара — Telegram

В Краснодаре поручили усилить контроль за вывозом брошенных авто. Проблему обсудили на рабочем совещании в администрации города.

Ранее улицы Краснодара почистили от брошенных машин. В настоящее время на улицах города вновь стоят бесхозные автомобили.

«В них селятся маргиналы, бесхозные машины опасны прежде всего для детей. Будем дальше их убирать», — сказал на совещании мэр Краснодара Евгений Наумов.

Жители Краснодара могут сообщить о брошенных автомобилях по номерам:

— Центральный округ — 8 (861) 267−96−16;

— Западный округ — 8 (861) 255−65−04;

— Карасунский округ — 8 (861) 231−26−11;

— Прикубанский округ — 8 (861) 226−29−55.