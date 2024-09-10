В Краснодаре поручили усилить контроль за вывозом брошенных авто. Проблему обсудили на рабочем совещании в администрации города.
Ранее улицы Краснодара почистили от брошенных машин. В настоящее время на улицах города вновь стоят бесхозные автомобили.
«В них селятся маргиналы, бесхозные машины опасны прежде всего для детей. Будем дальше их убирать», — сказал на совещании мэр Краснодара Евгений Наумов.
Жители Краснодара могут сообщить о брошенных автомобилях по номерам:
— Центральный округ —
— Западный округ —
— Карасунский округ —
— Прикубанский округ —