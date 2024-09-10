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В Братске отопительный сезон начнется 11 сентября

Подключение будет происходить постепенно.

Источник: Комсомольская правда

В Братск отопление начнут подключать с 11 сентября. В первую очередь тепло появится в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.

Напомним, с 5 сентября в городе отопление включили в детских садах, школах, в учреждениях дополнительного образования, социальной защиты и здравоохранения.

— Подключение будет происходить постепенно — регулировка системы, развоздушивание, необходимая балансировка, установление температурных графиков. Все необходимые мероприятия по подготовке к отопительному периоду своевременно выполнены, — рассказали в пресс-службе администрации.

Всего в городе шесть источников теплоснабжения. Все они были своевременно отремонтированы, также специалисты запаслись топливом.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тайшете из-за резкого похолодания отопление включат на три дня раньше, с 12 сентября.