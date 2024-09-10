В Ростове-на-Дону спасли мальчика, проглотившего 50 магнитных шариков

В Ростове-на-Дону врачи Областной клинической детской больницы помогли мальчику, проглотившему 50 магнитных шариков.
Ребенок рассказал родителям, что проглотил шарики между делом, так как боли у него не было. После этого испуганные взрослые сразу же повезли малыша в больницу.
На рентгене врачи увидели целое ожерелье из скрепленных шариков. Сначала их попытались вытащить щадящим эндоскопическим методом, но усилия оказались тщетными. Тогда было принято решение о сложной полостной операции.
— Шарики оказались неодимовые с самой большой силой магнетизма. Основная часть из них была в желудке, другие находились в тонкой кишке. Если бы родители обратились на пару часов позже, могли произойти повреждения с гораздо более тяжелыми последствиями, — отметил хирург Антон Штарев.
Это вмешательство прошло успешно. Несколько дней маленького пациента наблюдали реаниматологи, потом его перевели в хирургическое отделение. К этому моменту ребенок уже дома.
Напомним, похожий случай с 4-летней девочкой произошел в апреле 2024 года, а еще раньше донской хирург спасла молодого человека, проглотившего 26 монет.