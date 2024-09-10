В Ростове-на-Дону спасли мальчика, проглотившего 50 магнитных шариков

— Шарики оказались неодимовые с самой большой силой магнетизма. Основная часть из них была в желудке, другие находились в тонкой кишке. Если бы родители обратились на пару часов позже, могли произойти повреждения с гораздо более тяжелыми последствиями, — отметил хирург Антон Штарев.