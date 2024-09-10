Примгидромет подробно рассказал о том, какая погода ожидает Приморье в ближайшие дни

«В понедельник, 9 сентября, Приморский край оказался в теплом секторе циклона. Температура поднялась до летних значений: в континентальных районах до +27…+32 °C, на побережье — до +21…+26 °C. В ночь на вторник, 10 сентября, со стороны Китая подошла ложбина с атмосферными фронтами, которые принесли дожди на западную половину региона.», — сообщает пресс-служба Примгидромета.
Подошедшие с запада атмосферные фронты принесли с собой дожди различной интенсивности. Облака, затянувшие небо, сократили ночное выхолаживание и дневное прогревание: минимальная температура составила +13…+20 °C, максимальная — +20…+25 °C. На севере края и вовсе — +17…+19 °C.
В среду, 11 сентября, фронты покинут регион, после них установится влияние континентального антициклона. Дожди прекратятся, но ночью похолодает до +6…+12 °C, на побережье — до +13…+16 °C. Однако днем температура повысится до +21…+28 °C.
В четверг, 12 сентября, гребень антициклона сохранит погоду без осадков на всей территории Приморского края. Температура останется на уровне предыдущих суток с дневными значениями в пределах +21…+28 °C.
В ночь на пятницу, 13 сентября, приморцам нужно быть готовым к приближению нового атмосферного фронта, который снова принесет дожди в регион. С прохождением фронта температура понизится на 1−5 градусов как ночью, так и днем.
Прогноз погоды для Владивостока на ближайшие обещает настоящую осеннюю погоду. Весь день во вторник будут идти дожди, облака продолжат главенствовать в регионе вместе со свежим юго-восточным ветром. Максимальная температура воздуха днем достигнет +22…+25 °C.
В среду и четверг погода тоже не порадует тех, кто отправился в отпуск на побережье: ожидается небольшая облачность, ночное похолодание до +14…+17 °C, а средняя дневная температура не будет выше показаний от +23 до +27 °C.
В пятницу облаков станет еще больше, но существенных осадков не ожидается. Ночная температура останется прежней, дневная понизится до +20…+23 °C.