Госпожа Осень устанавливает в Хабаровском крае свои температуры

Циклон, который пришел в Хабаровский край во вторник, смещается на север, а потому к нам вновь возвращается сухая и солнечная погода. Хотя уже и не такая теплая. Только на юге и в Хабаровске сохраняются пока летние температуры, на остальной же территории уже властвует госпожа Осень с ее температурными контрастами. Вроде бы еще и теплая, а на самом деле уже сдержанно холодная.