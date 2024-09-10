Госпожа Осень устанавливает в Хабаровском крае свои температуры

Циклон, который пришел в Хабаровский край во вторник, смещается на север, а потому к нам вновь возвращается сухая и солнечная погода. Хотя уже и не такая теплая. Только на юге и в Хабаровске сохраняются пока летние температуры, на остальной же территории уже властвует госпожа Осень с ее температурными контрастами. Вроде бы еще и теплая, а на самом деле уже сдержанно холодная.
В Бикинском и Вяземском районах днем +22…+24, ночью +10…+12, и без осадков. В Хабаровске 11 сентября в послеобеденное время тоже еще хорошо, + 22…+24, ночью +10…+12 градусов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС.
В Комсомольске-на-Амуре днем еще все те же +22…+24, ночью на градус больше, +11…+13 градусов.
В Советской Гавани и Троицком в светлое время суток +21…+23, на рассвете +11…+13, но в Нанайском районе ожидаются сильные порывы ветра до 15−20 метров в секунду.
В селе имени Полины Осипенко дневной фон температур +21…+23, ночной +7…+9. В Чегдомыне еще большее разброс температур, днем совсем неплохо +20…+22 градуса, а вот ночью только +4…+6 градусов.
В Чумикане без осадков, но тоже сильные порывы ветра 15−20 метров в секунду, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов, на рассвете столбик термометра опустится до +8…+10 градусов.
В Николаевске-на-Амуре без осадков, дневной фон температур +16…+18, шквалистый ветер, ночью +8…+10 градусов.
В Аяне небольшой дождь, днем +14…+16 градусов, ночью +8…+10, а вот в Охотске 11 сентября ожидается сильный дождь, ветер порывами до 21−26 метров в секунду, днем +10…+12, ночью всего +8…+10 градусов.
Уровень Амура у Хабаровска 312 сантиметров, вода продолжает стремительно падать. В ближайшие сутки река потеряет еще 15−20 сантиметров.