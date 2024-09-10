Долгий счастливый Летов: как сибирский панк стал классиком

Для последних Летов что-то вроде «антимузыканта», всегда писавшегося «неправильно» и не подходившего к своим записям с нужной долей профессионализма. Вероятно, им будет интересно хотя бы попробовать ознакомиться с поздним творчеством «Гражданской обороны», конкретно — с дилогией «Долгая счастливая жизнь» (2004) / «Реанимация» (2005) и в особенности — с альбомом «Зачем снятся сны?», выпущенным за год до смерти Летова. Записанные уже в хороших студиях, расслабленные, часто светлые, но при этом сохранившие фирменную звериную тяжесть звука «Гражданской обороны», они являют слушателям другого Летова. Летова, переставшего метаться, злиться и окончательно наметившего свой собственный курс. Жаль, что пройти по нему дальше Егору Летову не удалось, но нет сомнений, что и этот период был бы далеко не финальным. Никто не мог бы сказать, каким Летов был бы сейчас, что поддерживал бы и против чего боролся с присущей ему яростью. Ранняя смерть превратила его из маргинала в классика, и с годами это всё более очевидно. И, пожалуй, горько.