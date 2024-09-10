День города в Ростове-на-Дону 13−15 сентября 2024: Программа праздника на 275-летие донской столицы

— В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города, — обратился к жителям и гостям донской столицы глава администрации города Алексей Логвиненко. — Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений. Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас.