День города в Ростове-на-Дону 13−15 сентября 2024: Программа праздника на 275-летие донской столицы

День города в Ростове-на-Дону 13 — 15 сентября 2024 года состоится уже в ближайшие выходные. Из-за непростой обстановки в Ростовской области наложен запрет на проведение массовых мероприятий в регионе, принятый губернатором Василием Голубевым. Несмотря на это, праздник, пусть скромно, но отметят. Рассказываем, куда можно сходить в День города в Ростове-на-Дону.
Привычного многолюдья на улицах донской столицы в этот раз ждать не придется. Потому что запрет на проведение праздника на открытом воздухе в регионе действует и на Ростов.
— В целях безопасности принято решение — отменить культурно-массовые и развлекательные мероприятия в честь празднования юбилея донской столицы, которые мы традиционно проводим в парках, скверах и на улицах нашего города, — обратился к жителям и гостям донской столицы глава администрации города Алексей Логвиненко. — Мероприятия в закрытых помещениях пройдут без изменений. Уверен, в сложившейся ситуации, ростовчане с пониманием отнесутся к такому решению и поддержат нас.
СПОРТ.
Гребной канал «Дон».
II открытый Кубок города по джампинг-фитнесу.
— Это новый вид спорта — прыжки на мини-батутах, созданный в России три года назад. Соревнования пройдут в рамках проекта «Большие семейные выходные». Приглашаем Ростовчан всех возрастов и семьи с детьми! — позвали городские власти жителей.
Когда: 14 сентября.
Гребной канал «Дон», клуб «Олимпик».
Кубок губернатора Ростовской области по теннису.
Во Всероссийских соревнованиях участвуют профессиональные спортсмены из разных городов страны.
Когда: каждый день до 14 сентября включительно.
Чемпионат по батутному спорту пройдет на Гребном канале. Фото: пресс-служба администрации Ростова.
ЛЮБИТЕЛЯМ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ И РУКОДЕЛИЯ.
Ростовский-на-Дону зоопарк, Дом юннатов.
Семейный творческий фестиваль в рамках «Больших семейных выходных» ждет гостей на творческие мастер-классы по фигурному бисероплетению, изготовлению брошей, аксессуаров для волос, магнитов, кукол-оберегов, значков-орденов ко Дню города и многое другое.
Когда: 14 сентября, 11:00.
СПЕКТАКЛИ.
Молодежный театр.
«Человек Ростовский» — это пьеса-монолог 30-летнего Егора, чья биография неразрывно связана с родным городом, домом и мамой, к которой он обращается, находясь в бесконечном космосе, за пределами Солнечной системы.
Когда: 14 и 15 сентября, 19:00.
Театр «Человек в кубе».
— «Человеческий голос» — спектакль-триптих по пьесам Жана Кокто.
Когда: 14 сентября, 19:00.
— «Город влюбленных людей» — история о любви в формате спектакля-концерта.
Когда: 15 сентября, 19:00.
Театр кукол им. Былкова.
— «Цветик-семицветик» — спектакль-фантазия по одноименной сказке Валентина Катаева рассказывает историю девочки Жени, получившей в подарок волшебный цветок с семью разноцветными лепестками, каждый из которых исполняет желание.
Когда: 14 сентября, 11:00 и 13:00.
— «Волк и семеро козлят» — спектакль-мюзикл, наполненный искрометными шутками, веселыми танцами и жизненными истинами, отголосками хулиганского детства и теплотой материнских чувств.
Когда: 15 сентября, 11:00 и 13:00.
Театр «Муха».
«Сказка о храбром Слоненке».
— Слоненок готовится к своему первому самостоятельному опасному путешествию. Он наедается впрок, одевается потеплее, вооружается саблей и фонарем, прощается с родителями и отправляется… в свою спальню — один, без взрослых!
Когда: 14 сентября 11:00.
— «Один мальчик» — кукольный спектакль. Как быть, если в вашей жизни вдруг неожиданно появляется пингвин?! История грандиозного возвращения или начала крепкой дружбы.
Когда: 15 сентября, 17:00.
Мероприятий на открытом пространстве в День города в этом году не будет. Денис Демков.
КОНЦЕРТЫ.
Музыкальный театр.
Концерт «На бис»: каждый год солисты, артисты хора и оркестра готовят эксклюзивные программы, состоящие из фрагментов знаменитых музыкальных шедевров.
Когда: 14 и 15 сентября, 18:00, 16 сентября — 19:00.
Джаз-клуб «Эссе».
— Квартет Овагема Султаняна — творческий союз музыкантов-единомышленников, зародившийся в ростовской джазовой среде в начале 2000-х годов. В репертуаре коллектива представлены стили и направления разных эпох мировой джазовой музыки.
Когда: 14 сентября, 20:00.
— Ансамбль Виталия Головнева выйдет на сцену, чтобы погрузить слушателей в атмосферу настоящего нью-йоркского джаза.
Когда: 15 сентября, 20:00.
«Кроп Арена».
— «Мураками» — Программа «Лучшее» к 20-летию рок-группы.
Когда: 13 сентября, 19:00.
— «Ангел-хранитель» и Arogya.
Амбассадоры мрачного рока «Ангел-хранитель» (Россия) и Arogya (Индия), отправляются в совместный тур по России.
Когда: 14 сентября, 19:00.