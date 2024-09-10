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В Миассе задержан мужчина, пытавшийся увести из магазина чужого ребенка

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в торговом зале.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную в торговом зале. К розыску неизвестного подключились правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по челябинской области.

На кадрах, которые появились в интернете, видно, как посторонний мужчина активно общается с мальчиком, обнимает его, а после пытается увести с собой. Однако осуществить задуманное ему не дала продавщица: после того, как мужчина вывел ребенка из помещения, женщина бросилась за ними и через несколько секунд вернула мальчугана в помещение.

Как сообщают региональные СМИ, ребенок был испуган и плакал. Мальчика благополучно передали родителям.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили, что полицейские Миасса нашли и задержали мужчину, которые подозревается в «совершении возможного противоправного деяния».

«Полицейскими Миасса в кратчайшие сроки проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого нигде не работающий, ранее судимый местный житель, 1987 года рождения, был установлен и задержан», — прокомментировали в областном Главке.

В ведомстве добавили, что с задержанным работают следственные органы, которые предстоит выяснить причины и обстоятельства инцидента в магазине.