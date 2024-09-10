В Миассе задержан мужчина, пытавшийся увести из магазина чужого ребенка

На кадрах, которые появились в интернете, видно, как посторонний мужчина активно общается с мальчиком, обнимает его, а после пытается увести с собой. Однако осуществить задуманное ему не дала продавщица: после того, как мужчина вывел ребенка из помещения, женщина бросилась за ними и через несколько секунд вернула мальчугана в помещение.