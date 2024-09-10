Олбани
+14°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский аэропорт принял 11 самолетов, летевших в Москву

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сентября, ФедералПресс. Сегодня утром ради обеспечения безопасности были временно закрыты аэропорты в ряде городов России. Самолеты были перенаправлены на запасные аэродромы. Одним из них стала воздушная гавань в Нижнем Новгороде.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Утром 10 сентября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова принял в качестве запасного 11 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла», — отметили в пресс-службе аэродрома.

Представители аэропорта подчеркнули, что на расписании регулярных рейсов изменения не сказались. Сейчас самолеты, направлявшиеся в столицу, готовятся к вылету в пункты назначения.

Были перенаправлены воздушные суда и в другие аэропорты Приволжья. Так, в Ульяновске приняли самолет, летевший из Горно-Алтайска в Казань. Рейс из Новокузнецка прилетел вместо столицы Татарстана в Самару.

Напомним, ограничения на выпуск и прием воздушных судов были введены в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Также временно был закрыт аэропорт Казани.

На текущий момент ограничения во всех воздушных гаванях сняты.