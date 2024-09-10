Нижегородский аэропорт принял 11 самолетов, летевших в Москву

«Утром 10 сентября Международный аэропорт Нижнего Новгорода им. В. П. Чкалова принял в качестве запасного 11 бортов, следовавших в аэропорты московского авиационного узла», — отметили в пресс-службе аэродрома.
Представители аэропорта подчеркнули, что на расписании регулярных рейсов изменения не сказались. Сейчас самолеты, направлявшиеся в столицу, готовятся к вылету в пункты назначения.
Были перенаправлены воздушные суда и в другие аэропорты Приволжья. Так, в Ульяновске приняли самолет, летевший из Горно-Алтайска в Казань. Рейс из Новокузнецка прилетел вместо столицы Татарстана в Самару.
Напомним, ограничения на выпуск и прием воздушных судов были введены в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Также временно был закрыт аэропорт Казани.
На текущий момент ограничения во всех воздушных гаванях сняты.