7-летний ребенок разбил голову при падении с гаража

В Саратове 7-летнего школьника доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на медучреждение, ребенок получил серьезную травму головы, когда упал с крыши гаража.
— Выяснилось, что семилетний Кирилл с братом забрался на крышу гаража. Ребенок не удержался и упал. Вслед за ним с крыши полетел большой камень, который пробил мальчику височную кость, — пишут журналисты телеканала.
У школьника из головы шла кровь и была диагностирована черепно-мозговая травма. Хирурги экстренно достали обломки кости и зашили раны. Благодаря профессионализму медиков головной мозг не пострадал. Мальчик уже идет на поправку.