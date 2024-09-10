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7-летний ребенок разбил голову при падении с гаража

Школьник пробил височную кость при падении с крыши в Саратове.

Источник: Комсомольская правда

В Саратове 7-летнего школьника доставили в областную больницу в тяжелом состоянии. Как сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на медучреждение, ребенок получил серьезную травму головы, когда упал с крыши гаража.

— Выяснилось, что семилетний Кирилл с братом забрался на крышу гаража. Ребенок не удержался и упал. Вслед за ним с крыши полетел большой камень, который пробил мальчику височную кость, — пишут журналисты телеканала.

У школьника из головы шла кровь и была диагностирована черепно-мозговая травма. Хирурги экстренно достали обломки кости и зашили раны. Благодаря профессионализму медиков головной мозг не пострадал. Мальчик уже идет на поправку.