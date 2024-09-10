Магнитная буря среднего уровня начнется в Ростовской области 10 сентября

На Ростов-на-Дону и область, вопреки предыдущему прогнозу, идет более сильная, чем обычно магнитная буря. Это видно на обновленном графике Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Геомагнитный фон изменится днем 10 сентября: слабые возмущения должны появиться примерно с 15 часов, с 18 часов начнется буря выше уровня G-1, а потом увеличится до G-2. Кр-индекс будет составлять 5 и 6.
Магнитная буря сохранится до полудня 11 сентября.
Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень влияния, а Кр-индекс — силу активности. В данном случае можно сказать, что ростовчан ждут слабые и средние магнитные возмущения.
Добавим, метеозависимые люди часто страдают в периоды магнитной активности. Всем, кто подвержен таким перепадам, специалисты советуют избегать стрессов и больше отдыхать.