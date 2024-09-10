Сергей Шелест: количество ДТП в Омске снизилось на 5,5%

За первые восемь месяцев 2024 года количество автомобильных аварий в Омске снизилось на 5,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось с 1258 до 1185 случаев.
Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что снижение показателя аварийности удалось добиться за счет комплексных мероприятий, которые проводят профильные структуры городской администрации.
«Снижение показателя аварийности в Омске связано с реализацией профильными структурами администрации комплекса мероприятий. В их числе — устранение выявленных очаговых аварийности и повышение безопасности движения вблизи социальных учреждений, в первую очередь, у городских школ», — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.
Благодаря принятым мерам сократилось число погибших и пострадавших в авариях — на 25,8% и 11% соответственно. Коэффициент тяжести последствий аварии в этом году по сравнению с прошлым годом сократился с 1,9 до 1,6.