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Сергей Шелест: количество ДТП в Омске снизилось на 5,5%

По сравнению с прошлым годом их количество сократилось с 1258 до 1185 случаев.

Источник: Комсомольская правда

За первые восемь месяцев 2024 года количество автомобильных аварий в Омске снизилось на 5,5%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года их количество сократилось с 1258 до 1185 случаев.

Мэр Омска Сергей Шелест отметил, что снижение показателя аварийности удалось добиться за счет комплексных мероприятий, которые проводят профильные структуры городской администрации.

«Снижение показателя аварийности в Омске связано с реализацией профильными структурами администрации комплекса мероприятий. В их числе — устранение выявленных очаговых аварийности и повышение безопасности движения вблизи социальных учреждений, в первую очередь, у городских школ», — рассказал Сергей Шелест в телеграм-канале.

Благодаря принятым мерам сократилось число погибших и пострадавших в авариях — на 25,8% и 11% соответственно. Коэффициент тяжести последствий аварии в этом году по сравнению с прошлым годом сократился с 1,9 до 1,6.