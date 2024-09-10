Парусник «Крузенштерн» прибыл в Марокко

За прошедшие две недели рейса «Крузенштерн» прошел Балтийское и Северное море, пересек Дуврский пролив и нулевой меридиан, через Бискайский залив вышел в Атлантический океан. Позади около 2 тысяч морских миль, из них под парусом и машиной — 1,5 тысячи.