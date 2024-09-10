Парусник «Крузенштерн» прибыл в Марокко

Калининградский парусник «Крузенштерн» прибыл в Королевство Марокко — 9 сентября он ошвартовался у причала порта Агадир. На берегу экипаж «Крузенштерна» встречали представители администрации порта и Росрыболовства. Затем делегация поднялась на борт.
Как сообщает пресс-служба БГАРФ, в ближайшие дни на «Крузенштерне» проведут открытый борт, для экипажа и курсантов организуют экскурсии по Агадиру.
Напомним, завершающий рейс навигации этого года проходит в составе Большой африканской экспедиции — 2024/26 совместно с двумя научно-исследовательскими судами АтлантНИРО. На борту судна проходят учебную практику более 130 курсантов из учебных заведений Росрыболовства.
За прошедшие две недели рейса «Крузенштерн» прошел Балтийское и Северное море, пересек Дуврский пролив и нулевой меридиан, через Бискайский залив вышел в Атлантический океан. Позади около 2 тысяч морских миль, из них под парусом и машиной — 1,5 тысячи.