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Кусок трамвайных путей исчез на Васильевском острове

Из-за утраченного участка рельса движение трамваев № 6 и 40 было приостановлено до 09:47.

Во вторник, 10 сентября, на подъезде к Тучкову мосту в Петербурге исчез участок трамвайных путей. Это произошло на стороне Васильевского острова. Об этом инциденте сообщили свидетели в соцсетях.

Из-за утраченного участка рельса движение трамваев № 6 и 40 было приостановлено. Как отмечают водители, это привело к задержкам.

СПб ГКУ «Организатор перевозок» подтвердило информацию о временном изменении маршрутов городского электрического транспорта. Уже к 09:47 ситуация была стабилизирована, движение возобновилось.