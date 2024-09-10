Кусок трамвайных путей исчез на Васильевском острове

Во вторник, 10 сентября, на подъезде к Тучкову мосту в Петербурге исчез участок трамвайных путей. Это произошло на стороне Васильевского острова. Об этом инциденте сообщили свидетели в соцсетях.
Из-за утраченного участка рельса движение трамваев № 6 и 40 было приостановлено. Как отмечают водители, это привело к задержкам.
СПб ГКУ «Организатор перевозок» подтвердило информацию о временном изменении маршрутов городского электрического транспорта. Уже к 09:47 ситуация была стабилизирована, движение возобновилось.