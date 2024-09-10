Стало известно, когда состоится концерт Mary Gu в Иркутске

Стало известно, что концерт Mary Gu в Иркутске 3 октября 2024 состоится. Девушка — одна из ярких поп-артисток последних лет. Она покорила зрителей своей искренностью и трогательностью, ее песни отзываются в сердцах многих. На сайте SibKassa указано, что начнется все в 20:00 в Концерт-Холле на улице Якоби 35. Стоимость билета — от двух тысяч рублей.