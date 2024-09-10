Стало известно, когда состоится концерт Mary Gu в Иркутске

Стало известно, что концерт Mary Gu в Иркутске 3 октября 2024 состоится. Девушка — одна из ярких поп-артисток последних лет. Она покорила зрителей своей искренностью и трогательностью, ее песни отзываются в сердцах многих. На сайте SibKassa указано, что начнется все в 20:00 в Концерт-Холле на улице Якоби 35. Стоимость билета — от двух тысяч рублей.
Концерт Mary Gu в Иркутске 3 октября 2024.
— Среди ее больших хитов — «Не влюбляйся», «Дисней», «Косички» и другие. В ноябре прошлого года Mary Gu выпустила совместную работу с рэпером MAYOT- романтичную композицию о расставании «Два выстрела», а в феврале этого года певица выпустила свой новый альбом luvcore, — пишут на сайте.
На данный момент певица собирает полные залы, выступает на различных всероссийских фестивалях, имеет множество поклонников. На концерт Mary Gu в Иркутске 3 октября 2024 начнут пускать с 19:00 (время входа для всех категорий билетов). Ранний вход начнется в 18:30.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 27 сентября состоится большой концерт Вячеслава Бутусова.