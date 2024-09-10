Отопительный сезон в Братске начнётся 11 сентября

Ранее к теплу уже начали подключать школы, детские сады, больницы и так далее. Теперь наступает очередь и квартир братчан.
Подключение будет происходить постепенно — регулировка системы, развоздушивание, необходимая балансировка, установление температурных графиков, — говорится в сообщении администрации Братска.
Отопительный сезон по регламенту устанавливается, когда среднесуточная температура воздуха на улице не превышает +8 градусов Цельсия. В прошлом году отопительный сезон начали на неделю позже: 18 сентября.