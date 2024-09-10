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Отопительный сезон в Братске начнётся 11 сентября

В среду в Братске официально стартует отопительный сезон. Постепенно к теплу начнут подключать жилые дома. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на администрацию города, где уже подписали соответствующее постановление.

Источник: пресс-служба администрации Братска

Ранее к теплу уже начали подключать школы, детские сады, больницы и так далее. Теперь наступает очередь и квартир братчан.

Подключение будет происходить постепенно — регулировка системы, развоздушивание, необходимая балансировка, установление температурных графиков, — говорится в сообщении администрации Братска.

Отопительный сезон по регламенту устанавливается, когда среднесуточная температура воздуха на улице не превышает +8 градусов Цельсия. В прошлом году отопительный сезон начали на неделю позже: 18 сентября.

ЖКХ