Воронежцы несколько дней жалуются на едкий смог, пишет портал «МОЁ».
Сообщения о запахе гари поступали из разных частей города: Северного микрорайона, ВАИ и Юго-Западного района. Воронежцы предположили, что причиной его возникновения стал пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов в селе Бабяково Новоусманского района.
В Гидрометцентре причиной смога назвали приземную инверсию. Это явление возникает, когда днём очень жарко, а ночью холодно. Отсутствие сильного ветра усугубляет ситуацию. Такое явление обычно характерно для мощного антициклона, который сейчас определяет погоду в Воронежской области.