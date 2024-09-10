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Воронежцы несколько дней жалуются на едкий смог

Сообщения о запахе гари поступали из разных частей города.

Источник: АиФ Воронеж

Воронежцы несколько дней жалуются на едкий смог, пишет портал «МОЁ».

Сообщения о запахе гари поступали из разных частей города: Северного микрорайона, ВАИ и Юго-Западного района. Воронежцы предположили, что причиной его возникновения стал пожар на полигоне твёрдых коммунальных отходов в селе Бабяково Новоусманского района.

В Гидрометцентре причиной смога назвали приземную инверсию. Это явление возникает, когда днём очень жарко, а ночью холодно. Отсутствие сильного ветра усугубляет ситуацию. Такое явление обычно характерно для мощного антициклона, который сейчас определяет погоду в Воронежской области.

экология