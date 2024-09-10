Воронежцы несколько дней жалуются на едкий смог

В Гидрометцентре причиной смога назвали приземную инверсию. Это явление возникает, когда днём очень жарко, а ночью холодно. Отсутствие сильного ветра усугубляет ситуацию. Такое явление обычно характерно для мощного антициклона, который сейчас определяет погоду в Воронежской области.