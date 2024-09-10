Linkin Park планировали изменить название группы

Майк Шинода, один из основателей Linkin Park, сказал, что они размышляли над тем, чтобы сменить название группы, но решили оставить все так, как было. Такая мысль у них появилась из-за нового состава — в него вошли вокалистка Эмили Армстронг и барабанщик Колин Бриттен.