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Под Волгоградом открыли движение по новому мосту

Сегодня, 10 сентября, в Среднеахтубинском районе запустили движение по новому мосту, который входит в состав Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, теперь транспорт двигается по левой ветке нового сооружения, а не по старому мосту через ерик Гнилой.

В то же время работы продолжаются на правой части сооружения.

Напомним, возведение Третьего пускового комплекса проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Общая протяженность объекта составляет более 14 км. Строительство разделено на два этапа: по итогам первого сдадут 4,45 км, по итогам второго — 9,7 км.

строительство