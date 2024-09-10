Под Волгоградом открыли движение по новому мосту

Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, теперь транспорт двигается по левой ветке нового сооружения, а не по старому мосту через ерик Гнилой.
В то же время работы продолжаются на правой части сооружения.
Напомним, возведение Третьего пускового комплекса проходит в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».Общая протяженность объекта составляет более 14 км. Строительство разделено на два этапа: по итогам первого сдадут 4,45 км, по итогам второго — 9,7 км.