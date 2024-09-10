Олбани
+14°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости 10 сентября 2024 года

Последние новости за сегодня — 10 сентября 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 10 сентября 2024 года.

Над девятью регионами РФ за ночь сбили 144 беспилотника

В ночь на 10 сентября средствами ПВО уничтожено 20 беспилотников над Московской областью. Сбито 72 дрона над Брянской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской. В Подмосковье в результате атаки погибла женщина, трое пострадали, аэропорты приостанавливали работу.

Шойгу исключил переговоры с Киевом из-за ВСУ в Курской области

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что переговоров с Киевом не будет, пока ВСУ не покинут Курскую область. Он подчеркнул, что никаких переговоров с украинскими войсками не ведется.

Мантуров усомнился в возвращении ушедших из РФ автоконцернов

Первый вице-премьер России Денис Мантуров сомневается в возвращении иностранных автоконцернов, ушедших из России в 2022 году. Он отметил, что автопром «сбежал» и не вернется, указав на более комфортные условия от новых партнеров на российском рынке.

Песков объяснил, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН

Президент Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как США сейчас не лучшее место для его поездок. Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что США не лучшим образом выполняют свои обязательства, как страны — штаб-квартиры ООН. Делегацию возглавит министр Сергей Лавров.

Конструктор сайтов Wix решил заблокировать аккаунты россиян

С 12 сентября 2024 года облачный сервис Wix ограничит доступ к своим услугам для россиян, сообщила поддержка. Все аккаунты пользователей из России будут заблокированы, независимо от типа подписки, что приведет к снятию с публикации всех связанных сайтов.