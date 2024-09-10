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Короткохвостые питоны родились в парке «Лога» Ростовской области

Влюбленные питоны стали родителями в парке под Каменском-Шахтинским.

Источник: Комсомольская правда

В парке «Лога» под Каменском-Шахтинским у влюбленной пары короткохвостых питонов родились малыши. Они уже вылупились из яиц и сейчас познают окружающий мир.

— Когда самка оказалась в интересном положении, самец начал отдавать ей всю еду. Он очень грустил, когда мы отсадили самочку на сохранение, и даже отказывался от пищи. Через 5,5 месяцев появилась кладка с яйцами, после этого их перенесли в инкубатор, а мордочки малышей проклюнулись еще через 2,5 месяца, — рассказал главный специалист парка по рептилиям и экзотическим животным Алексей.

Малыши уже попробовали свою первую еду и пережили первую линьку. Сейчас они привыкают к людям, а их родители ждут новых свиданий.