Короткохвостые питоны родились в парке «Лога» Ростовской области

— Когда самка оказалась в интересном положении, самец начал отдавать ей всю еду. Он очень грустил, когда мы отсадили самочку на сохранение, и даже отказывался от пищи. Через 5,5 месяцев появилась кладка с яйцами, после этого их перенесли в инкубатор, а мордочки малышей проклюнулись еще через 2,5 месяца, — рассказал главный специалист парка по рептилиям и экзотическим животным Алексей.