Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая экотропа появилась на озере Горьком в Челябинской области

Здесь обустроили места для отдыха и информационные стенды.

На озере Горьком в Увельском районе обустроили новую экотропу. На берегу водоёма появились деревянные настилы, площадки для отдыха, информационные стенды, парковка для машин и контейнерная площадка, рассказали в «ООПТ Челябинской области».

Озеро — памятник природы регионального значения — славится лечебными свойствами своей воды и минеральной грязи. Ради них сюда приезжают гости со всей области.

«Уверен, что экотропа позволит сделать отдых южноуральцев более комфортным», — отметил директор учреждения Георгий Войтович.

туризм и отдых