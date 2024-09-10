Новая экотропа появилась на озере Горьком в Челябинской области

На озере Горьком в Увельском районе обустроили новую экотропу. На берегу водоёма появились деревянные настилы, площадки для отдыха, информационные стенды, парковка для машин и контейнерная площадка, рассказали в «ООПТ Челябинской области».
Озеро — памятник природы регионального значения — славится лечебными свойствами своей воды и минеральной грязи. Ради них сюда приезжают гости со всей области.
«Уверен, что экотропа позволит сделать отдых южноуральцев более комфортным», — отметил директор учреждения Георгий Войтович.