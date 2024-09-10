Названы лучшие дворы и подъезды Хабаровска

Победители ежегодного конкурса «Лучший двор, лучший подъезд» в Хабаровске получат денежные призы. Призовой фонд составляет 480 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
«Конкурс “Лучший двор, лучший подъезд” проводится в Хабаровске с 2002 года. Его цель — вовлечение жителей в благоустройство и санитарную очистку территорий, а также обмен опытом содержания многоквартирных домов. В этом году на участие было подано 406 заявок, до городского этапа дошли 36 дворов. Победителей выбрали в семи номинациях. Особо отметилась номинация “Лучшая цветочная клумба”, собравшая более 150 участников», — рассказала заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Мария Кущ.
В номинации «Лучший двор, благоустроенный жителями многоквартирного дома (до 80 квартир)» победила территория возле домов 13 и 15 на улице Прогрессивной. Здесь чисто, выполнено озеленение, и активно работает совет дома. В категории для домов с более чем 80 квартирами победил двор у дома № 14 по улице Демьяна Бедного. Здесь жители обустраивают парковку, хоккейную площадку и продолжают озеленять территорию.
Лучшим двором ТСЖ признана территория дома по улице Запарина, № 137. Раньше это было общежитие, двор находился в запущенном состоянии. Однако жители вместе с ТСЖ обустроили детскую площадку, зеленую зону, установили контейнеры для раздельного сбора мусора и отремонтировали подъезд.
Первое место за «Лучшую цветочную клумбу» получили жители дома № 8 по улице Вяземской, оформив яркие клумбы с элементами ландшафтного дизайна. Лучшим подъездом признан дом № 123 на улице Калинина.
На фасаде дома по улице Трехгорной, № 72 скоро появится табличка «Дом образцового содержания». Здание соответствует всем критериям: благоустроенная зеленая зона, отремонтированные фасад, кровля и подъезды. Жители сами обустроили клумбы и скамейки вдоль дома.
В номинации «Многоквартирный дом высокой гражданской ответственности» победил дом № 9 на улице Казачья гора. Жильцы обустроили въезд, детскую и спортивную площадки, разбили клумбы, создали ТОС и активно участвуют в мероприятиях. Награды победители получат в ноябре и смогут использовать средства на украшение дворов или проведение праздников.