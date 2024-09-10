Названы лучшие дворы и подъезды Хабаровска

«Конкурс “Лучший двор, лучший подъезд” проводится в Хабаровске с 2002 года. Его цель — вовлечение жителей в благоустройство и санитарную очистку территорий, а также обмен опытом содержания многоквартирных домов. В этом году на участие было подано 406 заявок, до городского этапа дошли 36 дворов. Победителей выбрали в семи номинациях. Особо отметилась номинация “Лучшая цветочная клумба”, собравшая более 150 участников», — рассказала заместитель начальника управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации города Мария Кущ.