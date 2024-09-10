Свердловский нарколог заявил о скором исчезновении вейпов

«Чаще всего вейпы курят дети 13−16 лет. Один, два, три года, я думаю, примерно в этих границах мы будем говорить о том, что все, вейпы как модная вещица, атрибут исчезнут», — сказал Забродин.
Несмотря на такой прогноз, главный нарколог области выступил за полный запрет этих устройств. Он убежден, что это не приведет к массовому распространению вейпов на «черном» рынке.
В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что обеспокоен распространением вейпов и электронных сигарет среди молодежи. Он указал на то, что вейпы наносят ущерб здоровью. По его словам, из-за употребления электронных сигарет страдают иммунитет, репродуктивные функции и память.