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Свердловский нарколог заявил о скором исчезновении вейпов

Вейпы и электронные сигареты могут полностью исчезнуть на рынке черед несколько лет. Об этом в эфире «Четвертого канала» рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Источник: РИА "Новости"

«Чаще всего вейпы курят дети 13−16 лет. Один, два, три года, я думаю, примерно в этих границах мы будем говорить о том, что все, вейпы как модная вещица, атрибут исчезнут», — сказал Забродин.

Несмотря на такой прогноз, главный нарколог области выступил за полный запрет этих устройств. Он убежден, что это не приведет к массовому распространению вейпов на «черном» рынке.

В начале сентября президент России Владимир Путин отметил, что обеспокоен распространением вейпов и электронных сигарет среди молодежи. Он указал на то, что вейпы наносят ущерб здоровью. По его словам, из-за употребления электронных сигарет страдают иммунитет, репродуктивные функции и память.

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