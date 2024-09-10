Главным по опере в Екатеринбурге стал итальянец

«Убедили прийти его к нам в театр, он еще и дирижер. Будет ассистировать в спектаклях дирижером. Введен в целый ряд спектаклей. У нас большая труппа, поэтому необходимо отслеживать движение оперы в театре, всегда существует дефицит каких-то голосов. Необходимо, чтобы был человек, который отслеживал репертуар и анализировал, кому из артистов нужно больше уроков, что в репертуаре нужно изменить», — рассказал Шишкин.