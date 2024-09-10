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Главным по опере в Екатеринбурге стал итальянец

Художественным руководителем оперы в театре «Урал Опера Балет» в Екатеринбурге назначен итальянец Алессандро Биччи. Об этом на встрече с журналистами объявил директор учреждения Андрей Шишкин, передает корреспондент ЕАН.

Источник: ЕАН

«Убедили прийти его к нам в театр, он еще и дирижер. Будет ассистировать в спектаклях дирижером. Введен в целый ряд спектаклей. У нас большая труппа, поэтому необходимо отслеживать движение оперы в театре, всегда существует дефицит каких-то голосов. Необходимо, чтобы был человек, который отслеживал репертуар и анализировал, кому из артистов нужно больше уроков, что в репертуаре нужно изменить», — рассказал Шишкин.

По словам директора театра, в прошлом сезоне Биччи уже работал как коуч для солистов «Любовного напитка». Сам итальянец признался, что для него большая честь работать в Екатеринбурге. До этого он служил в Казанском театре оперы и балета, но в последнем сезоне стал чаще приезжать в столицу Урала.

«Мне сразу понравился профессионализм труппы театра в Екатеринбурге. Огромное количество спектаклей качественных. Я доволен, что могу здесь продолжать карьеру и как дирижер, и как руководитель оперы», — отметил Алессандро.

В 2005 году Биччи закончил консерваторию Джузеппе Тартини в Триесте. Работал в Оперной студии консерватории Санта-Чечилия в Риме. В 2013 закончил Академию музыки, театра и изобразительных искусств в Кишиневе по классу дирижирования. В 2011—2014 годах работал в Большом театре, позже в Казани.

Екатерина Землянская

искусство