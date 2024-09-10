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В возрасте 73 лет скончался композитор и профессор ГИТИСа Григорий Ауэрбах

Стало известно о смерти Григория Ауэрбаха, члена союза композиторов и профессора ГИТИСа. Ему было 73 года. Об этом сообщили в социальных сетях учебного заведения. О том, что послужило причиной его кончины, неизвестно.

Источник: Звук

Стало известно о смерти Григория Ауэрбаха, члена союза композиторов и профессора ГИТИСа. Ему было 73 года. Об этом сообщили в социальных сетях учебного заведения. О том, что послужило причиной его кончины, неизвестно.

Григорий Ауэрбах сочинил музыку к 80 театральным постановкам, балетам, операм, мюзиклам, художественным фильмам и сериалам. Он также написал учебное пособие по ансамблевому пению.

Профессор вдохновлял своих студентов на занятия музыкой, как пишет пресс-служба университета.

Он был чутким педагогом, тонко чувствующим музыкальный мир. Чутью музыки он старался научить своих студентов. Его преподавательская деятельность и творческий путь навсегда останутся в памяти коллег, студентов и всех, кто имел честь работать с ним.

ГИТИС
пресс-служба.

Ранее стало известно, что умер басист Херби Флауэрс, который за свою жизнь успел поработать с такими яркими рок-артистами, как Боуи, Маккартни, Лу Рид и другие.