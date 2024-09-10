В Ростовской области назначили первого замглавы Мартыновского района

В Мартыновском районе Ростовской области назначили первого заместителя главы администрации. Пост занял Евгений Солопов.
По данным местных властей, управленца назначили вчера, 9 сентября 2024 года.
Из открытых источников известно, что Евгений Солопов до нового назначения занимал должность директора районного Центра занятости, а также входил в состав Совета по развитию конкуренции при главе администрации Мартыновского района.
Напомним, в августе 2024 года назначили нового замглавы администрации Октябрьского района Ростовской области.