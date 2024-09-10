Когда включат отопление в Иркутске в 2024 году?

В Иркутске традиционно дают отопление 15 сентября, но окончательная дата зависит от погоды. Например, в 2023 году в областном центре включили батареи на три дня позже — 18 сентября. Всё из-за более тёплой, чем обычно, осени. В этом году ожидается, что отопление в Иркутске дадут в срок. В Тайшете отопление включат 12 сентября, а в Братске батареи уже включили в социальных учреждениях, жилые массивы — на очереди. Ранее «АиФ-Иркутск» рассказывали, как область готовится к зиме, и о том, что в трёх районах из-за недостаточного запаса топлива в котельных вводили режим ЧС.