Лето кончилось, поехали!

— Летом количество пассажиров, которые пользуются городским общественным транспортом, снижается на 20−25%, — привел статистику Вадим Кормилец. — Работающие уезжают в отпуска, школьники и студенты уходят на каникулы. Соответственно, после окончания сезона пассажиропоток постепенно увеличивается, возрастает интенсивность движения на дорогах города. К середине октября эти показатели достигают максимальных значений.
Решить вопрос перевозки возросшего числа пассажиров можно двумя способами: увеличивая либо количество транспорта на маршрутах, либо его вместимость.
— Ни для кого не секрет, что и у муниципальных, и у частных перевозчиков существует дефицит водительских кадров, — рассказал Кормилец. — Сегодня в городских пассажирских предприятиях в среднем не хватает порядка 20% водителей. У частных перевозчиков — до 34%. К чему это приводит? К тому, что условно из 15 автобусов на линию выходит 10−12.
Проблему в департаменте транспорта решают, задействуя автобусы большей вместимости. С началом сентября такие изменения уже произошли на семи маршрутах. № 14, 21, 26 и 78 полностью переведены на автобусы большого класса. Автопарк маршрутов № 61, 83 и 94 состоит сейчас из автобусов большого и среднего класса.
Таким образом вместимость подвижного состава была увеличена на 30%. Специалисты департамента постоянно следят за ситуацией и при необходимости для удобства пассажиров вносят изменения в графики и схемы движения общественного транспорта.
Кроме того, с началом учебного года для подвоза детей до школ на двух социальных маршрутах № 16 и 88 привлечены дополнительные автобусы, возобновилась работа маршрутов № 107 и 108.
Над кадровой проблемой в дептранспорта тоже планомерно работают. С 1 июля зарплата водителей увеличилась с 55 тысяч до 70 тысяч рублей и будет дополнительно проиндексирована с начала года.
На пассажирских предприятиях действует программа бесплатного обучения водителей категории «Д». Обязательное условие — последующее трудоустройство и работа в муниципальном ПП на срок не менее двух лет. Новым сотрудникам идут навстречу при формировании рабочего графика, закрепляют за ними опытного наставника.
В итоге недокомплект штата постепенно сокращается. За последние месяцы в пассажирские предприятия трудоустроились более 10 человек. Еще 16 водителей-кандидатов проходят сейчас медкомиссию.
Активно привлекают к этой работе и женщин. В Омске уже есть женщины-водители автобусов, до 50% из женщин состоит водительский состав трамваев, чуть меньше этот показатель у троллейбусов.
Увеличение пропускной способности дорог по возможности закладывается в планы при проведении реконструкции и капремонта. Иногда изменить ситуацию помогает корректировка работы светофоров.
Как рассказал Вадим Кормилец, такие решения в нашем городе принимаются оперативно, в течение одного-нескольких дней. В год специалисты дептранспорта и «Транссигнала» производят от 84 до 170 корректировок.
К примеру, в ближайших планах — изменение режима светофоров на Ленинградской площади, пересечениях улиц Мельничная и Южная, Авиационная—12 Декабря.
— Конечно, в городе сохраняются участки с высокой загруженностью в часы-пик. Это главные транспортные артерии, альтернативы которым пока не существует. Однако объективно Омск на хороших позициях. Существует независимая организация, которая оценивает пробки в городах-миллионниках. Омск традиционно входит в число лучших, так что все познается в сравнении, — добавил Вадим Кормилец.