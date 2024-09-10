Лето кончилось, поехали!

— Ни для кого не секрет, что и у муниципальных, и у частных перевозчиков существует дефицит водительских кадров, — рассказал Кормилец. — Сегодня в городских пассажирских предприятиях в среднем не хватает порядка 20% водителей. У частных перевозчиков — до 34%. К чему это приводит? К тому, что условно из 15 автобусов на линию выходит 10−12.