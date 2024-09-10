«Язвы во рту». Что за эпидемия в казачьем кадетском корпусе в Волгограде

Шокирующая информация появилась в волгоградских СМИ утром 10 сентября. Сообщалось об эпидемии неизвестной инфекции в казачьем кадетском корпусе, от которой во рту у ребят появились язвы. Уточнялось, что поразила эпидемия больше половины вновь принятых пятиклассников. В ситуации разбирался vlg.aif.ru.
Не в первый раз.
Об инфекции, поразившей ребят, сообщили v1.ru родственники юных кадетов. По словам бабушки одного из них, ребенок, начавший обучение в Казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Константина Недорубова, подхватил неизвестное заболевание в первые дни нового учебного года. И не он один — у дюжины пятиклассников появились язвы во рту, от боли они не могут есть. Пока еще держатся и ходят на занятия одиннадцать их одноклассников.
Тут же вспомнили о другом случае: 3,5 года назад, в марте 2021-го в учебном заведении уже случалась вспышка инфекции. Заболели тогда 16 кадетов. В комитете образования подтверждали, что речь идет о 20% школьников.
Корпус перевели на дистанционный режим работы, приступила к работе специальная комиссия, которая пришла к выводу: дело не в продуктах или воде — они соответствуют гигиеническим нормативам, возбудителей инфекции в них нет. Карантин был введен по ОРВИ, которая распространялась тем быстрее, что воспитанники вместе живут в интернате.
Тем не менее, специалисты регионального Роспотребнадзора выявили нарушения санэпидтребований в деятельности и образовательного учреждения, и ИП Батраковой О. В., которая оказывала услуги по организации питания кадетов. Были составлены протоколы об административных правонарушениях.
«Информация сильно преувеличена».
Директор учебного заведения Сергей Исаков признал в разговоре с журналистом vlg.aif.ru — воспитанники Казачьего кадетского корпуса, случается, болеют, как и в других школах. И на первых порах, когда проходит адаптация к новым условиям жизни, возможно, даже несколько чаще, чем домашние дети.
«Представьте, ребенка изымают из привычной для него среды, отрывают от мамы, к которой многие из наших воспитанников очень привязаны. Разумеется, некоторые тяжело переживают этот период. Но мы — и педагоги, и старшие кадеты — всячески их поддерживаем. Тем не менее на фоне эмоциональных переживаний у части детей снижается иммунитет, появляются вирусные инфекции», — делится Исаков.
Однако та информация, что прошла в СМИ, сильно преувеличена. На самом деле только один из вновь набранных пятиклассников страдает от болей в горле и во рту.
«Каждый наш день начинается с планерки, на которой медики докладывают, обращался к ним ли кто-то из детей с жалобами на свое состояние. Да и все педагоги и воспитатели тесно общаются с каждым из ребят», — подчеркивает директор.
«Первый подвиг».
Сергей Исаков поясняет: родителям нужно не один раз подумать, прежде чем отдать ребенка на обучение в кадетский корпус. И с каждым из них проводится не одна беседа — уверены ли они, что хотят выбрать для своих детей именно этот путь.
«Наши воспитанники совершают свой первый подвиг, когда преодолевают себя в начале обучения. Это непросто — привыкнуть к новому жизненному порядку, к строгому режиму. Но мы растим будущих офицеров», — подчеркивает директор корпуса.
И дополняет — скрасить кадетские будни помогают яркие мероприятия, интересные экскурсии. Одна из них состоялась накануне — многие из одиннадцати ребят — ее участников — впервые побывали на Мамаевом кургане.
Что касается информации о поразившей школьников инфекции, изложенной в публикациях, она непременно будет проверена, подтвердили vlg.aif.ru в облздраве. На сегодняшний день в корпусе организовано круглосуточное медицинское сопровождение. Сообщений о массовой заболеваемости в комитет не поступало.