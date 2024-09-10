«Язвы во рту». Что за эпидемия в казачьем кадетском корпусе в Волгограде

Об инфекции, поразившей ребят, сообщили v1.ru родственники юных кадетов. По словам бабушки одного из них, ребенок, начавший обучение в Казачьем кадетском корпусе имени Героя Советского Союза Константина Недорубова, подхватил неизвестное заболевание в первые дни нового учебного года. И не он один — у дюжины пятиклассников появились язвы во рту, от боли они не могут есть. Пока еще держатся и ходят на занятия одиннадцать их одноклассников.