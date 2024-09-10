В фан-парке «Бобровый лог» 14 сентября пройдет фестиваль «Поющие Столбы»

Еще одной необычной площадкой станет локация восточной культуры. Гостей познакомят с чайной церемонией, покажут «Цигун», научат астрологии Ба Цзы, расскажут о секретах кунг-фу, поделятся искусством каллиграфии, а также национальной кухней Китая. Все желающие смогут сфотографироваться с оружием монахов Шаолиня.