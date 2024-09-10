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В фан-парке «Бобровый лог» 14 сентября пройдет фестиваль «Поющие Столбы»

Красноярцев приглашают на эколого-музыкальный фестиваль «Поющие Столбы».

Источник: администрация Красноярска

Об этом сообщили в мэрии.

14 сентября в фан-парке «Бобровый лог» пройдет фестиваль «Поющие Столбы». На трех площадках выступят лучшие музыкальные коллективы города. Прозвучат классические и современные композиции. На вершине канатно-кресельной дороги К1 организуют площадку для бардов.

Для гостей подготовили разные интересные площадки. Среди них — «Арт-ярмарка», 20 тематических локаций на экологическую тематику от молодежных центров, предприятий, нацпарка «Красноярские Столбы», «Роева Ручья», образовательных учреждений. Помимо этого, организованы мастер-классы, занятия по йоге, фотозона.

Еще одной необычной площадкой станет локация восточной культуры. Гостей познакомят с чайной церемонией, покажут «Цигун», научат астрологии Ба Цзы, расскажут о секретах кунг-фу, поделятся искусством каллиграфии, а также национальной кухней Китая. Все желающие смогут сфотографироваться с оружием монахов Шаолиня.

Фестиваль проводят третий год подряд на площадках «Бобрового лога». В этом году посетителей ожидает много нового и интересного.

Начало в 14:00 в фан-парке «Бобровый лог» (ул. Сибирская, 92). Вход свободный.

Ранее сообщалось о том, что жителей Красноярска приглашают на «Добрый квартирник», который пройдет в стиле ретро 20 сентября.

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