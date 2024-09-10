В парке «Лога» вылупились короткохвостые питоны

Об этом сообщает пресс-служба парка.
Как сообщил главный специалист по рептилиям и экзотическим животным парка «Лога» Алексей, когда самочка забеременела, то самец начал отдавать ей всю свою еду. Самочку-питона отсадили на сохранение, через пять с половиной месяцев она отложила яйца. Яйца поместили в инкубатор, через 2,5 месяца они проклюнулись и из них показались мордочки юных питончиков.
«Сейчас наши малыши познают мир, привыкают к рукам, и не считают людей опасностью, пытаются подружиться с нами. Тем временем молодые родители набираются сил и ждут новых свиданий, чтобы произвести на свет новых малышей», — рассказал Алексей.