В Воронежской области призвали на военную службу 2950 срочников

В Воронежской области в апреле-июле 2024 года на военную службу призвали 2950 человек. План весенней кампании выполнен на 100%. За нарушения в области воинского учета к административной ответственности привлекли 148 воронежцев. Еще в отношении 74 жителей региона вынесены заключения о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Об этом сообщил военный комиссар Воронежской области Сергей Панков в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 9 сентября.