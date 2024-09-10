В Воронежской области призвали на военную службу 2950 срочников

В Воронежской области в апреле-июле 2024 года на военную службу призвали 2950 человек. План весенней кампании выполнен на 100%. За нарушения в области воинского учета к административной ответственности привлекли 148 воронежцев. Еще в отношении 74 жителей региона вынесены заключения о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. Об этом сообщил военный комиссар Воронежской области Сергей Панков в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 9 сентября.
Весенний призыв на срочную службу проходил с 1 апреля по 15 июля. За указанный период по повесткам явились более 10 тыс. воронежцев. Из них отсрочку от службы получили свыше 5 тыс. жителей региона.
В ходе совещания Сергей Панков выразил благодарность губернатору Александру Гусеву, первому заместителю губернатора Воронежской области — руководителю аппарата губернатора и правительства Воронежской области, председателю призывной комиссии резервного состава Сергею Трухачеву, руководителям прокуратуры, здравоохранения, образования, органов внутренних дел по муниципальным районам, всем главам администраций районов, являвшимся председателями призывных комиссий, за активное участие в работе по подготовке и проведению призыва граждан на военную службу весной 2024 года.
Осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. С 1 января 2024 года вступил в силу закон, согласно которому призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет.
Летом 2024-го на станции Придача прошли торжественные проводы воронежских солдат-срочников, которые будут нести службу на государственной границе. Поддержать их пришли родные, девушки и друзья.