В социальных учреждениях Красноярска началась подача отопления

В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях. Красноярцам же напоминают, что по нормативам температура в палатах медучреждений должна быть не ниже +20, в школах — не ниже +18, в детских садах — от +21 и выше. Что касается квартир, то в центральных комнатах температура не должна быть ниже +18, а минимальный температурный порог для угловых комнат — +20 градусов.