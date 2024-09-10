В социальных учреждениях Красноярска началась подача отопления

В социальных учреждениях Красноярска начался отопительный сезон. Как сообщили в СГК, в настоящее время тепло появилось в детских садах, Центр охраны материнства и детства в Удачном, перинатальный и кардиоцентр, а также кадетский корпус имени Александра Лебедя. В ближайшие дни отопление появится и в других объектах по заявкам.
В свою очередь, специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за соблюдением температурного режима в социальных учреждениях. Красноярцам же напоминают, что по нормативам температура в палатах медучреждений должна быть не ниже +20, в школах — не ниже +18, в детских садах — от +21 и выше. Что касается квартир, то в центральных комнатах температура не должна быть ниже +18, а минимальный температурный порог для угловых комнат — +20 градусов.
Напомним, что ранее в мэрии сообщили, что отопительный сезон в краевой столице начнется на этой неделе. Впрочем, точная дата пока неизвестна.