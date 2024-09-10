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Казанцам предлагают бесплатно стерилизовать домашних собак

В Казани владельцы домашних животных имеют возможность бесплатно простерилизовать своих собак. Об этом сообщили в городском исполкоме.

В рамках местной инициативы «Казань — город без брошенных животных» уже стерилизовали 375 собак.

Во время процедуры каждое животное получает прививку от бешенства, ему оформляют ветеринарный паспорт, а по желанию хозяев выполняется чипирование и регистрация в единой федеральной базе Animal ID.

Для удобства казанцев функционирует мобильная лаборатория, которая выезжает на места, если владельцы не могут самостоятельно привезти собаку в клинику.

Для животных старше 7 лет и определенных пород нужно провести предварительное обследование и получить заключение ветеринара.

Записать питомца на стерилизацию можно по телефону: 8 (843) 295−08−49.

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