Казанцам предлагают бесплатно стерилизовать домашних собак

В рамках местной инициативы «Казань — город без брошенных животных» уже стерилизовали 375 собак.
Во время процедуры каждое животное получает прививку от бешенства, ему оформляют ветеринарный паспорт, а по желанию хозяев выполняется чипирование и регистрация в единой федеральной базе Animal ID.
Для удобства казанцев функционирует мобильная лаборатория, которая выезжает на места, если владельцы не могут самостоятельно привезти собаку в клинику.
Для животных старше 7 лет и определенных пород нужно провести предварительное обследование и получить заключение ветеринара.
Записать питомца на стерилизацию можно по телефону: