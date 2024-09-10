Жара в 37 градусов вернется на Черноморское побережье Краснодарского края

В связи с предстоящей жарой спасатели рекомендуют правильно одеваться: носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и головной убор. Находясь на улице, нужно стараться избегать физических нагрузок, двигаться не спеша и чаще находиться в тени. Кроме того, в МЧС рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя и пить больше воды без газа.