Жара в 37 градусов вернется на Черноморское побережье Краснодарского края

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение о сильной жаре, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В связи с предстоящей жарой спасатели рекомендуют правильно одеваться: носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и головной убор. Находясь на улице, нужно стараться избегать физических нагрузок, двигаться не спеша и чаще находиться в тени. Кроме того, в МЧС рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя и пить больше воды без газа.
На 10 сентября Краснодарский ЦГМС прогнозировал местами по краю дождь и грозу. На Черноморском побережье днем обещали до 33°, в целом по региону — до 32°, в Краснодаре — до 31°.