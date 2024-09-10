Олбани
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жара в 37 градусов вернется на Черноморское побережье Краснодарского края

Днем и вечером 11 сентября на Черноморском побережье Кубани, за исключением Сочи, ожидается до 37 градусов.

Сейчас в Олбани: +13° 2 м/с 94% 756 мм рт. ст. +13°
Источник: РИА "Новости"

В связи с этим в регионе объявлено штормовое предупреждение о сильной жаре, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с предстоящей жарой спасатели рекомендуют правильно одеваться: носить воздухопроницаемую одежду из хлопка и головной убор. Находясь на улице, нужно стараться избегать физических нагрузок, двигаться не спеша и чаще находиться в тени. Кроме того, в МЧС рекомендуют воздерживаться от употребления алкоголя и пить больше воды без газа.

На 10 сентября Краснодарский ЦГМС прогнозировал местами по краю дождь и грозу. На Черноморском побережье днем обещали до 33°, в целом по региону — до 32°, в Краснодаре — до 31°.