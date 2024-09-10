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На Украине отзовут из школ учебники с картой страны без Крыма

Главного дизайнера издательства уволили.

Источник: Комсомольская правда

На Украине планируют отозвать из школ учебники, в которых напечатали карту страны без Крыма. Об этом сообщили в издательстве «Литера».

Организация выпустила учебник по украинскому языку для седьмого класса. На одной из страниц книги была напечатана карта страны без Крыма. Как пояснили в издательстве, это произошло «из-за технической ошибки дизайнера». В качестве еще одной причины в «Литере» назвали недоработку редакции.

«Главный дизайнер издательства уволен, всем причастным к выпуску книги вынесены выговоры со штрафными санкциями», — говорится в сообщении.

В издательстве отметили, что все эти учебники отзовут из школ. В «Литере» пообещали за свой счет напечатать исправленный тираж.

образование