На Украине отзовут из школ учебники с картой страны без Крыма

Организация выпустила учебник по украинскому языку для седьмого класса. На одной из страниц книги была напечатана карта страны без Крыма. Как пояснили в издательстве, это произошло «из-за технической ошибки дизайнера». В качестве еще одной причины в «Литере» назвали недоработку редакции.