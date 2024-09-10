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Канатные дороги в Сочи закроют на плановый ремонт: график и подробности

С 14 октября по 4 ноября, а также 2 декабря в Сочи, в районе курорта Красная Поляна, начнутся регламентные работы на канатных дорогах.

Источник: Новая Кубань

Посетителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком закрытий, чтобы спланировать свои поездки в горы.

График плановых работ:

14 октября — 4 ноября и 2 декабря:
Восточный лес
Старт Чемпиона
Водопад Поликаря

21 октября — до открытия зимнего сезона:
Аибга
Чёрная Пирамида

5 ноября — 1 декабря:
Реликтовый лес
Вершина

5 ноября — 5 декабря:
Красная Поляна

Также уточняется, что во время ремонтных работ подъем на Поляну 960 будет осуществляться бесплатным шаттлом.