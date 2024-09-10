Посетителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком закрытий, чтобы спланировать свои поездки в горы.
График плановых работ:
14 октября — 4 ноября и 2 декабря:
Восточный лес
Старт Чемпиона
Водопад Поликаря
21 октября — до открытия зимнего сезона:
Аибга
Чёрная Пирамида
5 ноября — 1 декабря:
Реликтовый лес
Вершина
5 ноября — 5 декабря:
Красная Поляна
Также уточняется, что во время ремонтных работ подъем на Поляну 960 будет осуществляться бесплатным шаттлом.
Канатные дороги в Сочи закроют на плановый ремонт: график и подробности
С 14 октября по 4 ноября, а также 2 декабря в Сочи, в районе курорта Красная Поляна, начнутся регламентные работы на канатных дорогах.
Посетителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком закрытий, чтобы спланировать свои поездки в горы.