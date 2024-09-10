Канатные дороги в Сочи закроют на плановый ремонт: график и подробности

Посетителям рекомендуется заранее ознакомиться с графиком закрытий, чтобы спланировать свои поездки в горы.



График плановых работ:



14 октября — 4 ноября и 2 декабря:

Восточный лес

Старт Чемпиона

Водопад Поликаря



21 октября — до открытия зимнего сезона:

Аибга

Чёрная Пирамида



5 ноября — 1 декабря:

Реликтовый лес

Вершина



5 ноября — 5 декабря:

Красная Поляна



Также уточняется, что во время ремонтных работ подъем на Поляну 960 будет осуществляться бесплатным шаттлом.