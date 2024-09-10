Кубок ВЭФ по шахматам выиграл двукратный чемпион России из Казани

«Течение матча было таким, что я мог проиграть. Я проигрывал “-1” дважды, и у меня получилось отыграться. Но даже после того, как я сравнивал счет, у меня не было уверенности, что выиграю. Хотя чаще всего я контролирую ситуацию. В чем причина? Сказывалась усталость. Лето у меня было очень насыщенное. Буквально за несколько дней до Кубка ВЭФ я закончил выступление на чемпионате России, который прошел в Барнауле. Он шел две недели. До этого играл в Казахстане, в Турции. Пора отдохнуть!» — сообщил Владислав Артемьев.