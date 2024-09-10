Кубок ВЭФ по шахматам выиграл двукратный чемпион России из Казани

III Кубок ВЭФ (16+) по шахматам прошел во Владивостоке. В рамках этого интеллектуального спортивного события участвовали как профессиональные шахматисты, так и любители. Победу второй раз в истории спортивного мероприятия одержал Владислав Артемьев, который является действующим чемпионом России, сообщает ИА PrimaMedia.
В спортивной программе ВЭФ (16+) прошло сразу несколько турниров. Это турнир на набережной Спортивной гавани, Кубок Росконгресса и Кубок ВЭФ. Последний турнир имел призовой фонд 3 млн и победитель получил 800 тысяч рублей.
«На третий год наш турнир сильно изменился. Иностранных шахматистов — больше, и средний рейтинг спортсменов стал гораздо выше. Мы каждый год придумываем что-то новое. Например, в этом году финальные матчи проходили в Пушкинском театре, на сцене — это возрождение старых традиций. В этом году прошло два турнира в рамках ВЭФ. На соревнования, которые прошли на набережной Спортивной гавани, был серьезный отбор, так как было очень много желающих сыграть с ведущими гроссмейстерами России. В различных городах Дальнего Востока мы провели отборочные старты», — рассказал генеральный директор некоммерческой организации «ДВ-Интелект» и организатор турнира Сергей Туторин.
Первые игры Кубка ВЭФ прошли в кампусе ДВФУ, на основной площадке форума. Там состоялись отборочные игры, четвертьфиналы и полуфиналы. После турнир переехал в Пушкинский театр, где состоялись полуфинальные серии, а также матчи за первое и третье места.
В этом году в розыгрыше участвовали шахматисты из Китая, Индии, Армении, Вьетнама, Ирана, Белоруссии, Арабских Эмиратов, Казахстана, Бразилии, Монголии, Киргизии и России. После группового этапа определились 16 лучших спортсменов, которые продолжили борьбу за победу в Кубке. Они играли по олимпийской системе на вылет, каждая матчевая встреча состояла из шести поединков, или пока один из участников наберет не менее 3,5 очков. За победу давалось одно очко, а за ничью — половина балла.
В ⅛ финала турнирная сетка свела сразу двух чемпионов: России и Белоруссии. Владислав Артемьев, который несколько дней назад защитил свой второй титул лучшего шахматиста в нашей стране, играл против белоруса Максима Царук. Встреча была крайне тяжелой, хоть и закончилась со счетом 4:1 в пользу россиянина.
«Турнир проходит в третий раз, но я приехал на него впервые. Уровень шахматистов на Кубке ВЭФ — очень хороший. Все участники одни из лучших в своих странах. Я рассчитывал занять более высокое место. Что касается встречу с Владиславом Артемьевым, то сыграть с ним пять партий дополнительно — для меня очень важно. Что касается ⅛ финала с Владиславом, то начал встречу хорошо, в первой партии сумел взять ничью. Но во второй партии, несмотря на хороший дебют, я сделал “зевок” и в итоге проиграл. В итоге уступил с общим счетом — 1:4», — сообщил международный мастер и двукратный чемпион Белоруссии Максим Царук.
В итоге до финала сумели дойти Владислав Артемьев из Казани и москвич Павел Понкратов. Эти спортсмены уже выигрывали Кубок ВЭФ в прошлом. Их финал стал настоящей битвой. Артемьев дважды проигрывал по ходу финала, и в итоге после шести игр была ничья. Для выявления победителя потребовалась дополнительная встреча, которая в шахматах называется армагеддон. В ней сильнее оказался Владислав Артемьев.
«Течение матча было таким, что я мог проиграть. Я проигрывал “-1” дважды, и у меня получилось отыграться. Но даже после того, как я сравнивал счет, у меня не было уверенности, что выиграю. Хотя чаще всего я контролирую ситуацию. В чем причина? Сказывалась усталость. Лето у меня было очень насыщенное. Буквально за несколько дней до Кубка ВЭФ я закончил выступление на чемпионате России, который прошел в Барнауле. Он шел две недели. До этого играл в Казахстане, в Турции. Пора отдохнуть!» — сообщил Владислав Артемьев.
Бронзу в этом турнире завоевал Иван Землянский из Московской области, который переиграл Сергея Дрыгалова.